سقوط ثلاثة مروجين للخمور المحلية في الرقعي

كتب – مشعل السنعوسي:

القى رجال مديرية امن الفروانية القبض على ثلاثة وافدين آسيويين يروجون الخمور المحلية في منطقة الرقعي.

وفي التفاصيل فان رجال الامن كانوا في جولة بمنطقة الرقعي عندما اشتبهوا بمركبة وبالكشف عن هوية قائدها تبين انه وافد اسيوي وبرفقته وافدان من الجنسية نفسها وبتفتيش مركبتهم احترازيا تم العثور على 100 زجاجة خمر محلي الصنع في صندوق المركبة واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بأنهم يروجون الخمور فتمت احالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهم.

من جانب آخر، تمكن رجال الامن من القبض على شاب من غير محددي الجنسية يبلغ من العمر 33 عاما مطلوب بمبلغ 20 الف دينار للتنفيذ المدني وعلي ذمة ثلاث قضايا نصب واحتيال.

الى ذلك ضبط رجال الامن وافدا آسيويا بحالة سكر بين امام احدى البنايات في منطقة الفروانية وتم احالته الى الجهة المختصة.