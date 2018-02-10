كتب- منيف نايف:

ألقى رجال امن العاصمة القبض على ثلاثة مواطنين اتهموا من قبل آسيويين بتعرضهما للسلب من قبلهم وانتحال صفة رجال الامن وجرى احالتهم الي مخفر شرق.

ووفق مصدر أمني فإن آسيويين ابلغا غرفة عمليات وزارة الداخلية ان هناك ثلاثة اشخاص يدعون بأنهم رجال شرطة واخذوا منهم نقودهم وعلى الفور توجهت الدوريات الى الموقع وتمكنوا من القبض على المواطنين الثلاثة واحالتهم الى مخفر شرق للتحقيق.

كما سلب مجهول وافدا اسيويا واخذ منه 40 دينارا وثبوتياته الرسمية تحت التهديد بسلاح ابيض اثناء توجهه الى منزله.

وتقدم الوافد الهندي الى مخفر الفروانية ببلاغ بأن مجهولا يرتدي الزي الرياضي قطع طريقه وهدده بسكين وسلب محفظته ولاذ بالفرار وتم تزويد رجال الامن بمواصفات المتهم وجار البحث والتحري للقبض عليه من قبل رجال المباحث وتم تسجيل قضية سلب بالقوة.

على جانب آخر ألقى رجال مخفر جليب الشيوخ القبض على وافد آسيوي اعتدى بالضرب على ابن جلدته وسلب منه 200 دينار اثر خلافات مالية بينهما.