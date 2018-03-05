سقوط مواطنين متعاطين في سلوى وآسيوي يروج الخمور المحلية بالمهبولة

كتب – منيف نايف:

ألقى رجال دوريات الاسناد القبض على مواطنين كانا بحالة غير طبيعية وبحوزتهما ادوات للتعاطي ومواد مخدرة.

ووفق مصدر امني فإن دوريات الاسناد وخلال تجوالهم في منطقة سلوى اشتبهوا بشخصين كانا بحالة غير طبيعية بمركبتهما وبايقافهما تبين بانهما “طافيين” وجرى تفتيشهما احترازيا وعثر بحوزتهما على ادوات للتعاطي وسيجارة تحتوي على مواد مخدرة وجرت احالتهما الى مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حيالهما.

من جانب آخر، القى رجال أمن الاحمدي القبض على وافد آسيوي مروج للخمور المحلية في منطقة المبهولة.

وقال مصدر امني: انه خلال تجوال رجال الامن في انحاء المحافظة للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، شاهدوا مركبة انطلقت بشكل سريع لدى مشاهدة قائدها الدورية عند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر فتمت ملاحقته الى ان تم استيقافه وعند تفتيش مركبته احترازيا عثر بداخلها على الخمور المضبوطة وتمت احالته بالمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.