“سلام يا صاحبي”… وفاة محمد متولي

رحل الفنان المصري محمد متولي، عن عمر 73 عاما إثر أزمة قلبية أصابته في منزله.

ولد الفنان الراحل في 11 مارس 1947، وانتقل للإقامة بالإسكندرية، حيث التحق بكلية “دار العلوم”، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينات.

كان أول أعماله في السينما فيلم “خلي بالك من زوزو” عام 1972، وشارك بعده في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله “ليالي الحلمية” “رحلة أبو العلا البشري”، “أرابيسك”، “الأصدقاء”، “زيزينيا”، و “العقرب”، وأفلام “واحد صعيدي”، “سلام يا صاحبي” و “مطب صناعي”.

تزوج الراحل زميلته في كلية “دار العلوم” وأنجب ابنتين اتجهت واحدة منهما إلى العمل الفني مثل والدها وهي سمر محمد متولي، بعد تخرجها في كلية الفنون الجميلة، وبدأت حياتها بالعمل كفنانة تشكيلية ثم اتجهت للتمثيل، وشاركت في مسلسلات “فيفا أطاطا” و “سبع صنايع” ثم فيلم “كرم الكينغ”.

ومن آخر ما كتب الراحل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل شيء وله آخر.. طب ليه ما تكنش البداية خير عشان النهاية تبقى منك في صالح الغير، كل خطوة بنمشيها مكتوبة.. بس الصح والغلط بإيدك انت يا إنسان.. بحمد الله إني إنسان بخاف الحرام جدا وأعشق الحلال”.