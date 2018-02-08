سلة الفتاة يتعثر أمام المواهب ويلاقي فحص اليوم

في منافسات كرة السلة، قدم فريق الفتاة عرضا قويا امام المواهب البحريني لكنه افتقد التركيز في اللحظات الاخيرة ليخرج خاسر بواقع “76-66″،

وتألق للفريق البحريني لاعبتيه المحترفتين “تابيث دومنيك”، و”براندي راني”، بتسجيلهن 18 و22 نقطة على التوالي، فيما لم يشفع لمحترفة الفتاة “ليا الكسندرا” حسم لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 24 نقطة بعد أن اكتفت زميلاتها في الفريق في تسجيل 40 نقطة غير الكافية لتحقيق الفوز.

وحقق شباب الفحيص الأردني فوزا مستحقا على جدة يونايتد السعودي بفارق 36 نقطة وبنتيجة “96-60” في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي.

وبنتائج الجولة، اعتلى شباب الفحيص الأردني صدارة الترتيب العام برصيد خمسة نقاط من حالتي فوز وخسارة واحدة، فيما أوصل انتصار المواهب البحريني لحصد نقطته الرابعة، وفرض نفسه شريكاً في المركز الثاني مع كل من سبورتينغ المصري المرتاح هذه الجولة، والفتاة وجدة يونايتد، فيما تراجع حامل لقب النسخة الأخيرة وصاحب الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط جراء خضوعه وفق نظام البطولة للدخول مرحلة الراحة في هذه الجولة.

وتستكمل مسابقة كرة السلة اليوم، منافسات دورها التمهيدي، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات لحساب الجولة السادسة وما قبل ختامية، تنطلق الأولى في الواحدة ظهراً، وتجمع بين طرفيها شباب الفحيص الأردني والفتاة في مباراة تطلبها الأردنيات تأكيداً للصدارة، وتتطلع إليها لاعبات الفتاة لاستعادة لغة الانتصارات والمنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للمباراة النهائي.

وتتبع المباراة بلقاء الثالثة عصراً الذي يجمع سبورتينغ المصري وجدة يونايتد السعودي في مهمة سهلة نسبياً للمصريات للمزاحمة على المركز الأول خصوصاً أن المنافس الفريق السعودي يدخل مباراته الأخيرة فاقداً فرصة التأهل للنهائي ويبحث فقط عن تسجيل الانتصار الأول في البطولة، وليسدل الستار عن الجولة في تمام الخامسة مساءً بلقاء فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة والمواهب البحريني، يسعى من خلاله كلا الطرفين لتحقيق انتصارٍ يضمن له تعزيز حظوظه في المنافسة على الصدارة.