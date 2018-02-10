كتب – احمد السقا:

واصل الفريق الاول لكرة السلة بنادي القادسية انتصاراته بعدما تخطى كاظمة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 60/104 وذلى في المباراة التي اقيمت بينهما اول من امس، كما فاز الكويت على النصر 51/76 كما خسر العربي من الجهراء 83/73.

وبتلك النتائج تتساوي فرق القادسية والكويت والجهراء على الترتيب في عدد النقاط ولكل منهم 4 نقاط من فوزين متتاليين كما جاءت فرق كاظمة والنصر والعربي في المراكز من الرابع الى السادس بخسارتين لكل فريق.

في المباراة الاولي تخطى القادسية حاجز المئة نقطة بعد نجاحه في تحقيق الفوز على كاظمة بعدما قدم لاعبوه مباراة متميزة من كافة الجوانب الفنية والمهارية بالاضافة الى التصويبات الثلاثية التي تميز بها فهاد السبيعي وعبد العزيز الحميدي نجمي الاصفر كما تألق عبد الرحمن السهو وناصر الهجرس تحت السلة.

ووضحت بصمات المدرب البوسني الجديد جورادنكو الذي نجح في تطوير مستوى الاصفر من الناحية التكتيكية بالاضافة الى توظيفه السليم اللاعبين، وعلى الجانب الاخر لم يظهر ابناء العديلية بمستواهم المعهود على الرغم من اكتمال الصفوف بتواجد الخماسي احمد البلوشي وعبد الله توفيق ومحمد الرجيبة بالاضافة الى محمد السيسي ومحمد الملا ولكن لم يقدموا جميعا اى مستوي خلال اللقاء ليواصل لاعبو الفريق نتائجهم السلبية بتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

بدوره اعرب خالد النجم مدير سلة كاظمه عن استيائه من المستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال مباراتهم مع الاصفر مؤكدا ان سوف يعقد اجتماعات منفردة مع كل لاعب على حدة لبحث اسباب هبوط المستوى لهذه الدرجة.

واضاف النجم ان رئيس النادي سوف يجتمع مع الفريق نهاية هذا الاسبوع قبل الجولة المقبلة التي تجمع البرتقالي مع النصر.

وجاءت المباراة الثانية بين الجهراء مع العربي متكافئة من جانب الفريقين منذ بداية الشوط الاول حتي نهاية المباراة، حيث تقاسم الفريقان ارباع المباراة وتفوق العرباوية في الربع الاول والاخير بينما ابناء القصر تفوقوا في الشوطين الثاني والثالث وظهر ابناء المنصورية بشكل مغاير عن المباراة الماضية امام الكويت بعدما قدم لاعبوه اسوأ مباراة امام الابيض.

ونجح مدرب الاخضر الوطني خالد القلاف في ايقاف مفاتيح لعب الفريق الجهراوي المتمثلة في فهد حمود وعزيز ضاري وكان له ماراد لولا خبرة عبد الله الصراف واحمد سعود التي رجحت كفة ابناء القصر ليظفر الفريق بنقطتي اللقاء ليستمر على قمة الترتيب بالمشاركة مع القادسية والكويت.

وجاءت المباراة الثالثة التي جمعت الكويت والنصر من طرف واحد نظرا للمستوي الفني الكبير الذي يصب في مصلحة ابناء كيفان الذي سيطر لاعبوه على مجريات الامور، ليحققوا الفوز باريحية كبيرة.