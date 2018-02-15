سلة الكويت للثأر من الجهراء بالدوري

كتب- احمد السقا:

تقام اليوم الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة والتى تستضيفها صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة حيث يلتقي القادسية مع العربي فى الرابعة والنصف عصرا يعقبها مواجهة الكويت والجهراء فى السادسة والنصف وتختتم لقاءات الجولة بمباراة النصر مع كاظمة فى الثامنة والنصف.

وتحتل فرق القادسية والكويت والجهراء قمة الترتيب بـ4 نقاط لكل فريق من فوزين متتاليين بينما تاتي اندية كاظمة والنصر والعربي فى الترتيب من الرابع حتي السادس بنقطتين لكلا منهم من خسارتين.

و تعتبر مواجهة الكويت والجهراء هي الابرز فى لقاءات اليوم كونها تجمع فريقين يضمان بين صفوفهم لاعبين مميزين بالاضافة الى امتلاكهما جهاز فني اجنبي حيث يقود الجهراء الليتواني لوكاس اما ابناء كيفان يتولي قيادتهم الفنية السلوفيني بويان والتى تمثل له شخصيا اهمية خاصة من اجل الثأر من خسارته فى الدور قبل النهائي من بطولة درع الاتحاد امام الجهراوية الذين حققوا لقبها، ويعول مدرب الكويت على تشكيلته الاساسية المكونة من حسين الخباز وعبد الله الشمري وحمد عدنان وفهد الظفيري عطفا على تواجد عبد الرحمن الجمعة ومحمد الهدهود وشعلان مهنا واحمد المطيري اما على الجانب الاخر فيعتمد مدرب ابناء القصر على كلا من تركي حمود الغائب عن الجولة الماضية بالاضافة الى احمد سعود وعبد العزيز ضاري وعبد الله الصراف واحمد فالح ، ويعي لوكاس جيدا قوة المنافس وسيعمل على ايقاف مفاتيح اللعب المنافس محاولا تاكيد تفوقه عليه للمرة الثانية منذذ توليه تدريب الجهراء.

وفى المباراة الثانية يسعي العربي لتحقيق انتصاراه الاول فى البطولة على حسا القادسية ولكن المهمة لن تكن سهلة لمدرب الاخضر خالد القلاف ولاعبوه نظرا لجاهزية لاعبو الاصفر الذين يقدمون مستويات جيدة تحت قيادة مدربهم الصربي جوردانكوا.

وفى المباراة الثالثة يواجه كاظمة نظيره النصر حيث يطمح كلا منهما الى تحقيق الفوز الاول فى المسابقة.

ومن ناحية اخري حقق فريق التضامن فوزه الاول بدوري الدرجة الاولي بعد فوزه على الساحل بنتيجة 63/52 بينما فاز الشباب بقياده مدربه الوطني عبد العزيز القلاف على الصليبخات بنتيجة 79/68.