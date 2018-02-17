كتب- احمد السقا:

نجح الفريق الاول لكرة السلة بنادي الكويت في الفوز على الجهراء بنتيجة 69/77 وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما اول من امس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، كما فاز القادسية على العربي 75/110 وحقق كاظمة اول فوز له بالمسابقة على حساب النصر 58/77.

وبتلك النتائج يتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات ويشاركه القادسية في قمة الترتيب بنفس الرصيد وجاء الجهراء بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة ويأتي كاظمة في المركز الربع بـ4 نقاط من فوز وخسارتين والنصر والعربي في المركز الخامس والسادس بثلاثة نقاط من ثلاث خسائر.

واوقف لاعبو الكويت انتصارات الجهراء ونجحوا في الحاق الخسارة الأولي له في المسابقة، كما ردوا اعتبارهم من خسارتهم من الجهراوية في قبل نهائي بطولة درع الاتحاد.

ودخل الابيض المباراة مكتمل الصفوف بتواجد نجم الفريق وهدافه راشد الرباح والذي غاب عن الجولات الماضية بالاضافة الى حمد عدنان وحسين الخباز واحمد المطيري في صناعة اللعب عطفا على تواجد محمد عدنان واحمد فالح وعبد الله الشمري الذين تفوقوا تحت السلة على لاعبي المنافس.

وفي الربع الثاني انتفض ابناء القصر الاحمر ونجحوا في قلب النتيجة لصالحهم ولكن مع بداية الربع الثالث وقيام المدير الفني للكويت السلوفيني بويان باجراء بعض التغييرات التي اعادت ابناء كيفان الى امتلاك زمام الامور مرة اخرى ليكون هذا الربع حاسما للنتيجة بعدما تعادل الفريقان بالربع الاخير، ولم تنجح عودة تركي الشمري الغائب عن المباراة الماضية للاصابة ومشاركة عبد العزيز ضاري وعبد الله الصراف واحمد سعود كافية لتحقيق الفوز ليتلقى بذلك المدرب الليتواني اول خسارة مع الجهراء منذ توليه المهمة مطلع الشهر الماضي محققا مع الفريق بطولة درع الاتحاد.

وللمرة الثانية على التوالي تخطى القادسية حاجز المئة نقطة بعد اكتساحه العربي ليواصل الفريق انتصاراته وادائه المميز ليشارك الكويت في قمة الترتيب ولم يقدم ابناء المنصورية بقيادة مدربهم الوطني خالد القلاف مستواهم المعروف وظهر اللاعبون بلا أي طموح ولا رغبة في تحقيق الانتصار بينما على الجانب الاخر جاء الوضع مغايرا حيث سعى ابناء حولي منذ بداية الربع الاول للظفر بنقطتي اللقاء وظهر ذلك واضحا في تشكيلة المدرب الصربي للاصفر جوردانكو الذي دفع بالخماسي صالح يوسف وفهاد السبيعي وعبد الرحمن الشمري وشايع مهنا بالاضافة الى هداف الفريق عبد العزيز الحميدي الذي قدم اداء لافتا في المباراة ولم ينجح ابناء المنصورية في تحقيق اي تقدم اثناء اللقاء في ظل رغبة لاعبو القادسية الظفر بنقطتي المباراة.

واستعاد كاظمة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولتيين الماضيتين بعد تخطيه النصر بفضل تالق نجمومه احمد البلوشي وعبد الله توفيق والمصري محمد السيسي.