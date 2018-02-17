الرياض – وكالات:

تداولت وسائل إعلام عدة، قرب موعد افتتاح دور السينما في السعودية، باتفاق وقعته سلسلة “فو” السينمائية العالمية مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة لافتتاح 30 دار سينما.

وأكدت سلسلة “فو” أن افتتاح دور السينما في السعودية أصبح قريبا جدا، مشيرة إلى بدء العمل في بعض المواقع المؤقتة.

وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة تيم ريتشاردز على العقد، بالقول إن “هذه لحظة هائلة في تاريخ السينما العالمية”.

ومن المتوقع أن يكون فيلم “كابتن أندربانتس” الكارتوني، من أول الأفلام المعروضة.

ويأتي الاتفاق بعد إعلان الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع، عن قرارها إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة في الـ11 من ديسمبر الماضي، وقررت بدء منح التراخيص في مارس المقبل.

وسيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للسعودية، بحيث ستتوافق العروض مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى ثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية المرعية في السعودية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنها قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بترحيل 148ألف شخص، من 620 ألف مخالف ألقت القبض عليهم.

وذكرت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الحملات أسفرت عن ضبط 620604 مخالفين، منهم 428827 مخالفًا لنظام الإقامة، و135510 مخالفين لنظام العمل، و56267 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأكدت ضبط 188 مواطنًا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين، مشيرة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق 175 منهم وإخلاء سبيلهم، فيما جاري استكمال تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 13 سعوديًا.