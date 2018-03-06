سلطان استضاف براعم برايت كيدز كاسل

استضاف مركز سلطان في فرعه لمبيعات الجملة الكائن في الشويخ، أطفال حضانة كيدز كاسل. تخللت زيارة الاطفال جولة في الفرع تحت اشراف أحمد عباس- مدير فرع مبيعات الجملة في الشويخ، الذي حرص على توفير كافة التفاصيل اللازمة لهم حول أهمية أختيار وجبات خفيفة صحية، اثر ذلك، زار الاطفال قسم المنتجات في المركز حيث اطلعوا على الكم الغني من الخضار والفواكه ذات الجودة العالية.

كما منح مركز سلطان للاطفال خيار أختيار وجبة خفيفة ودفع ثمنها عند أمين الصندوق ليمنحهم الحس الواقعي لتجربة التسوق؛ وفي الختام توجت الزيارة بحصولهم على هدايا عبارة عن أكياس تحتوي على مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية.

تجدر الاشارة الى ان مركز سلطان ومنذ انطلاق عملياته في السوق الكويتية، يحرص على تأدية دور فعّال في تثقيف اجيال الكويت الصاعدة، حول أهمية تطوير عادات الأكل الصحية للحفاظ على نمط حياة صحي مدى الحياة وبالتالي تجنب الأمراض.