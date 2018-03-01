سلطان بن سعد سفيراً جديداً للسعودية في الكويت

أعلن الأمير سلطان بن سعد بن خالد مساء أول من أمس تعيينه سفيرا جديدا للمملكة العربية السعودية في الكويت خلفا للسفير عبدالعزيز الفايز الذي احتفظ بمنصبه قرابة 11 عاما.

وقال بن سعد عبر حسابه على “تويتر” “تشرفت اليوم” أمس بنيل ثقة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز بصدور امره الكريم بتعييني سفيراً لمقامه الكريم لدى الكويت”

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في يناير الماضي على ترقية الأمير سلطان إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.