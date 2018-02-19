سلطان يدعم اليوم الرياضي لطلبة “الخليج الانكليزية”

رعى مركز سلطان اليوم الرياضي السنوي لطلاب مدرسة الخليج الإنكليزية الذي نظمته المدرسة في حديقة السالمية وحضره ما يزيد على 500 شخص من أولياء الأمور والطلاب. وحرص فريقا مركز سلطان على توزيع أكياس على الطلبة تحتوي على مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية التي تمدهم بالطاقه طوال اليوم، ولتعزيز الأكل الصحي بين الاطفال عمل مركز سلطان على تشجيعهم لتناول الفواكه بدلا من الوجبات الخفيفة الغير صحية من خلال منحهم الفرصه لتذوقها عند زيارة أي فرع من فروع مركز سلطان، حيث يمل على عرضها بطريقة جذابة كما وضعت اللافتات لجذب انتباه الاطفال وتحفيزهم لتجربة الفواكه في الوقت الذي يتسوق فيه أولياء أمورهم.

وقالت مديرة التسويق في مركز سلطان ليزا الغريب: «ان مركز سلطان يحرص على تأدية دور فعال من خلال دعم المبادرات التي تهدف الى ترويج نمط الحياة الصحي وتشجيع جيل الشباب على تناول الطعام الصحي.

يذكر ان اليوم الرياضي كان عرضا حقيقيا لكيفية الحفاظ على الصحة ولترويج نمط حياة صحي.