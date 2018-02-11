سلمى حايك: واينستين هددني بالقتل

كشفت الفنانة سلمى حايك ان المنتج هارفي واينستين هددها بكسر ركبتيها خلال محاولة تحرش واجهتها معه، وفق ما نقل موقع “تيلغراف”.

وأخبرت حايك “51 عاما” ان المنتج تحرش بها جنسيا، حتى انه هددها بالقتل حين صدته خلال عملهما معا في فيلم “فريدا”.

وكانت حايك قد طلبت مساعدة واينستين لانتاج سيرة ذاتية عام 2002، حيث لعبت دور الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو.

لكنها كشفت انه في وقت ما خلال التصوير قال واينستين لمخرجة الفيلم “سأكسر ركبتيها”.

وقالت حايك “كان قد حان دوري لاقول لا، لا لفتح باب غرفتي له في اي ساعة في الليل، في اي موقع او فندق، حيث يمكن ان يظهر بطريقة غير منتظرة، حتى عند ظهوره في موقع تصوير لفيلم لم يكن له علاقة به”.

وبعد ان تصدت له مرات عدة، اكدت حايك ان غضبه كان لا يوصف، وهددها في احدى المناسبات قائلا “سأقتلك، لا تعتقدي انه ليس بمقدوري ذلك”.

واوضحت حايك انها لم تتكلم عن تجربتها منذ البداية، لانها شعرت ان ألمها صغير جدا مقارنة مع باقي القصص.

وتابعت: واينستين لم يكن اول شخص تعرض لي بهذه الطريقة، لكنني كنت ذكية جدا معه، اعتقد انه لهذا السبب لم يغتصبني”.