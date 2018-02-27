سليماني “كابوس داعش والغرب”!

ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية أن جمعية “المعارف” اللبنانية نشرت ووزعت كتابا احتوى مذكرات قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني باللغة العربية في أسواق الكتب اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى أن مذكرات سليماني تروي على لسانه “فترة الدفاع المقدس” أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وتحتوي على صور له في مناطق العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية الإيرانية.

ورأت مقدمة الكتاب أن سليماني تحول عقب حروب الأعوام الماضية في العراق وخصوصاً بعد حرب سورية إلى “قائد عالمي معروف”، مضيفة أنه “هو كابوس داعش والغرب الأساسي”، ووصفته بأنه “رفيق متواضع” و”قائد ذو أخلاق وأوصاف حميدة”.