“سهرة بنات” تجمع ميس حمدان وطوني قطان

حل الفنان طوني قطان ضيفا على حلقة من برنامج “سهرة بنات” الذي تقدمه الفنانتان ميس حمدان ومنال عوض، ومصممة الازياء هيا عوض، وعرضت الحلقة يوم امس الخميس عبر قناة “رؤيا” الاردنية، حيث كان قطان صورها في الايام الماضية.

من جهة اخرى انتهى الفنان طوني قطان من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيتة الجديدة “مزبط حالي معها” من كلمات رياض العلي وألحان محمد عيسى، من المتوقع تصويرها فيديو كليب مع المخرج عبدالرحمن عيسى.

على صعيد آخر لازال قطان يحصد نجاح أغنية “يلي بتحب النعنع” التي حصدت نحو 40 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.