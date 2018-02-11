كتب – محمود شندي:

اغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت في اول جلسات الاسبوع على تراجع بنحو 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6639.9 نقطة وذلك نتيجة استمرار الضغوط البيعية القوية على الاسهم القيادية وكذلك بعض الاسهم الرخيصة، في ظل استمرار المخاوف من التقلبات الحادة والقوية في اسواق المال العالمية التي اثرت بصورة كبيرة على معظم الاسواق الخليجية، فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنحو 5.3 نقطة على وقع الضغط على الاسهم القيادية.

ومازال السوق يعاني من ازمة المؤشر السعري الذي يتلاعب بالمؤشر حيث دخل السوق مرحلة المزاد على تراجع حاد بواقع 111 نقطة الا ان تداولات المزاد عملت على تقليص الخسائر بصورة واضحة نتيجة سهم ريم الذى قفز بنحو 100 فلسا ليصل الى مستوى 1100 فلسا بعدد اسهم لايتجاوز 183 سهما وهو ما دفع المؤشر الى تقليص تراجعاته بنحو 95 نقطة في نهاية الجلسة .

ومازال الضعف والفتور مسيطرة على السوق في بداية تداولات الاسبوع على غرار الاسبوع الماضى في ظل المخاوف من حدوث هزات كبيرة في اسواق المال الامريكية والاسيوية التى تعانى من حركة تصحيح كبيرة على الرغم من محدودية السوق الكويت قياسا بالاسواق المالية الخليجية الاخرى .

ونتيجة لحالة المخاوف من الدخول في السوق تراجعت معدلات السيولة بصورة واضحة وبنحو 2.4 مليون دينار بما يعادل 20.8 % لتبلغ 9.1 مليون دينار وهو مايشير الى ان حالة العزوف ما زالت مسيطرة على المجاميع الاستثمارية وكذلك المتداولين الافراد ، فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 95.9 مليون دينار لتبلغ 27.7 مليار دينار.

وتترقب البورصة العديد من القرارت خلال الفترة المقبلة في مقدمتها اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين الذى سيناقش العديد من القرارات التى اتخذتها الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك تطبيق التقسيم الى 3 اسواق المنتظر انطلاقه في مارس المقبل ، اذا ما تم الانتهاء من التجارب على ذلك النظام الجديد بنجاح ، بالاضافة الى موضوع الخصخصة بعد تواتر اخبار بفوز تحالف لشركة كامكو بمناقصة مستشار الخصخصة وهو ما يشير الى اقتراب عملية الخصخص والتى سنتقل معها السوق الى مرحلة جديدة .

وعلى الرغم من النتائج المالية الجيدة للبنوك وتحقيقها نموا في نتائجها المالية وكذلك العديد من الشركات التى نجحت في تحقيق نتائج مالية جيدة الا ان تلك النتائج لم تنعكس حتى الان على مسار السوق ودفعه الى الارتفاع بصورة كبيرة ، وذلك على عكس المتوقع حيث كانت التوقعات تصب في ارتفاع السوق بصورة كبيرة عقب اعلان البنوك عن نتائجها المالية.

وأنهت المؤشرات جلسة متراجعة بشكل جماعي، حيث هبط السعري 0.22% إلى النقطة 6639.98 خاسراً 14.6 نقطة، وانخفض الوزني وكويت 15 بنسبة 0.35% و0.57% على الترتيب وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها البنوك بنحو 1.2%، بضغط من هبوط 6 أسهم بالقطاع يتقدمها الإثمار الذي تصدر تراجعات البورصة بنسبة 10.28% ، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها العقارات بنسبة 1.03%، مدفوعاً بصعود 4 أسهم بالقطاع يتقدمها ريــم بمعدل 10%.

وتقلصت سيولة البورصة 21% إلى 9.11 مليون دينار مقابل 11.52 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التداول 13.5% إلى 62.56 مليون سهم مقابل 72.31 مليون سهم بالجلسة السابقة وتصدر سهم الكويتية للاستثمار نشاط التداول بالبورصة على المستويات كاف ةبتداول نحو 10.82 مليون سهم بقيمة 1.58 مليون دينار، مرتفعاً 8.5% عقب الإعلان عن نتائج سنوية إيجابية في العام الماضي وتوزيعات نقدية بنسبة 20%.