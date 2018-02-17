مبيعات تويوتا من المركبات الكهربائية تتخطى 1.52 مليون مركبة في 2017

أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن مؤخراً عن تحقيق إنجاز بارز في مبيعاتها السنوية للمركبات المزودة بأنظمة دفع تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة في العام 2017 على مستوى العالم، إذ باعت أكثر من 1,52 مليون مركبة كهربائية حول العالم حتى تاريخ 2 فبراير 2018، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق في العام 2016 بنسبة 8 ٪، فيما يعكس هذا الإنجاز الكبير سنوات عديدة من المثابرة والنمو ويعتبر أحد الأهداف المحققة لمبادرة «تحدي تويوتا البيئي العالمي 2050» مع وصول المبيعات السنوية إلى 1,5 مليون مركبة كهربائية خلال عام واحد، أي قبل ثلاث سنوات من موعد المبيعات المحدد للعام 2020. كما تجاوزت حالياً المبيعات التراكمية لهذه المركبات التي تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة 11,47 مليون مركبة، ما يمثل انخفاضاً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تخطى الـ 90 مليون طن مقارنةً بتلك التي كان من المحتمل أن تنتج عن استخدام المركبات التقليدية.

وقال شيغيكي تيراشي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن: «شهدنا خلال أكثر من 20 عاماً ارتفاعاً في مبيعات المركبات التي تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة من أقل من 500 مركبة إلى ما يزيد عن 1,5 مليون مركبة. ويشكل ذلك شهادة من عملائنا على الجودة والمتانة والموثوقية التي تتسم بها مركباتنا المزودة بأنظمة دفع تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة. وبفضل دعم عملائنا، فقد تمكنا من ترسيخ أساس متين ومستدام لإنتاج مركبات كهربائية أكثر تنوعاً وعلى نطاق واسع من ضمن محفظتنا من المركبات».

“هيونداي” تستعرض أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة تعمل بخلايا الوقود

نجح أسطول من سيارات نيكسو الكهربائية العاملة بخلايا الوقود والمزودة بتقنيات القيادة الذاتية والتي كشفت عنها هيونداي موتور النقاب حديثاً، في إكمال رحلة ذاتية القيادة على أحد الطرقات السريعة في كوريا لمسافة بلغت 190 كيلومتراً، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة ذاتية القيادة على الطرق الكورية وشملت السير بسرعات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به والبالغ 110 كيلومترات في الساعة، وذلك في أعقاب تجارب قيادة سابقة ناجحة أجريت بسرعات أقلّ على طرق داخلية.

وشاركت في التجربة ثلاث من المركبات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات «نيكسو» من الجيل المقبل، التي يُنتظر طرحها في السوق الكورية الشهر المقبل، وجُهّزت جميعها بالمستوى الرابع من تقنيات القيادة الذاتية. ويمكن للمركبات ذاتية القيادة عند المستوى الرابع أن تعمل دون تدخل أو إشراف بشري في ظل ظروف محددة، وفق تعريف الجمعية العالمية لمهندسي المركبات SAE، ما يسمح للسيارة قيادة نفسها بأمان دون أي تدخل بشري.