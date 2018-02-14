أعلن يعقوب الشرهان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي غروب، عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 حيث سجل ارتفاعاً في الأرباح الصافية بلغ 7.654 مليون دينار مقارنة مع أرباح 2016 البالغة 6.967 مليون دينار محققة بذلك نمواً بنسبة 9.9%. ووصل ربح السهم إلى 68 فلسا بنهاية عام 2017 مقابل 62 فلساً للسهم الواحد بنهاية عام 2016.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم، وعرض هذه التوصية على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة.

كما ارتفعت إيرادات جميع خدمات النقل المختلفة لتبلغ 18.054 مليون دينار في عام 2017 مقارنة مع 17.045 مليون دينار في نهاية 2016 بنمو بلغ نسبته 5.9%.

وفيما يخص نشاط الخدمات اللوجستية والتخزين فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.6% مقارنة مع العام السابق 2016، أما خدمات السفر والسياحة فأيضاً ارتفع بنسبة 9.3% مقارنة مع العام 2016.