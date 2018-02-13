كتبت-سوزان ناصر:

حقق فريق سبورتينغ المصري انتصاراً صعباً وبفارق نقطة واحدة على نادي شباب الفحيص الأردني بواقع «63-62»، ليظفر بلقب مسابقة كرة السلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، بعد منافسات خاضتها لاعبات العرب منذ الثاني من فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة السمو الشارقة، الشيخة جواه القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 1000 لاعبة من 67 نادياً مثلوا 16 دولة، تنافسوا على ألقاب تسعة ألعاب أولمبية.

واعتلت مملكة البحرين صدارة الترتيب الخاص بالميداليات الملونة خلال الدورة، حيث أعلن الحفل الختامي عن حصد البحرينيات 12 ميدالية ذهبية، خلال منافسات الألعاب التي خاضتها فرق البحرين المشاركة، بفارق ثلاث ذهبيات ذهبت لجمهورية مصر التي جاءت بالمركز الثاني، وسبع ذهبيات كانت من نصيب سيدات الجزائر التي حلت بالمركز الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات، توجه الشيخ خالد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية، برفقة الشيخة حياة آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والمهندس إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وندى النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتقليد نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية البرونزية، ولاعبات نادي شباب الفحيص الأردني بالميداليات الفضية، وسبورتينغ المصري بالميدالية الذهبية وكأس مسابقة كرة السلة.

وتواصل تكريم اللاعبات المميزات في كرة السلة، حيث ذهبت جائزة هداف البطولة للاعبة سبورتينغ المصري منة الله محمد، قبل أن تعود منة الله محمد لتحصد جائزتها الثانية كأحسن لاعب شامل، لتواصل لاعبات سبورتينغ المصري التألق عقب فوز رنا نبيل بجائزة أفضل هدافة للرميات الثلاثة، كما ذهبت جائزة أفضل لاعبة ارتكاز لمحترفة نادي الشارقة الرياضي للمرأة كريما كريم، وأسدل الستار عن جوائز اللاعبات المميزات بتتويج لاعبة نادي شباب الفحيص الأردني روبي هنري بلقب أفضل جناح.

وأعقبت مراسم تتويج السلة، تسليم كؤوس التميز الثلاثة التي تسجل ظهورها للمرة الأولى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بعد أن توجه الشيخ خالد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية، بتتويج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس التميز الرياضي، لتتسلم نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ندى النقبي برفقة الطواقم الإدارية والفنية ولاعبات النادي الكأس.

وتوّجت الشيخة حياة آل خليفة، نادي جدة يونايتد السعودي بكأس اتحاد اللجان للعب النظيف، قام بتسلمها عبد الرحمن المسعد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، قبل أن تتوجه ندى النقبي بتتويج نادي الجمعية الرياضي للأمن الوطني الجزائري بكأس التفوق الرياضي.

سبورتينغ المصري يعوض برونز 2016

ونجح سبورتينغ بتعويض مركزه الثالث والميدالية البرونزية لنسخة 2016، بعد أن قدم الفريق المصري في النسخة الرابعة أداءً مميزاً استطاع من خلاله أن يحصد الكأس بسجلٍ خالٍ من الهزائم، في مباراة جاءت على مستوى نهائي الدورات العربية.

فعلى الرغم من البداية السريعة للاعبات سبورتينغ بحسم الفترة الأولى لمصلحتهن «17-12»، إلا أن الفريق المصري وجد نفسه متأخراً بفارق ستة نقاط وبنتيجة «28-34» مع نهاية الشوط الأول بعد أن نجحت لاعبات نادي شباب الفحيص الأردني في حسم الفترة الثانية «22-11»، ومن ثم الاقتراب أكثر من اللقب بعد فترة ثالثة انتهت بالتعادل «17-17»، قبل أن تشهد الدقيقة الأخيرة من المباراة تحولاً دراماتيكياً عرفت من خلاله المصريات تعديل النتيجة ومن ثم حسم الفوز بفارق نصف سلة، بعد فترة رابعة حسمتها لاعبات سبورتينغ «18-11».

ويدين الفريق المصري لانتصاره في النهائي وحصد كأس البطولة، لتألق كل من صانعة ألعاب منة الله محمد بتسجيلها 28 نقطة، بجانب اسرار ماجد الذي سجلت سلة الفوز.