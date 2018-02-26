“سيدة الجبل”: لبنان الحرية والسيادة أو لا يكون

بيروت – “السياسة”:

وسط اتساع رقعة الرفض لسياسة التضييق على الإعلاميين وإسكات الصوت المعارض، توقف “لقاء سيدة الجبل” أمام “القرارات المتكررة التي تهدف إلى كم الأفواه وقمع حرية التعبير والعمل السياسي، وكان آخرها إلغاء مؤتمر المبادرة الوطنية بطلب من رئيس حكومة لبنان مدعوماً من رئاسة الجمهورية”.

وطالب اللقاء القيمين على المبادرة، باستعادة المبادرة واستكمال العمل على الدعوة لعقد المؤتمر في المكان والزمان المتناسبين مع طبيعة المؤتمر، مشدداً على أن “لبنان يكون لبنان الحرية والسيادة والاستقلال أو لا يكون”.

وأضاف إن بعض الصحف المقربة من “حزب الله” نقلت أن المسؤول السوري علي المملوك، المطلوب من القضاء اللبناني بتهمة إرسال متفجرات إلى لبنان، زار دولة أوروبية بعد وساطة أحد قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، مطالباً الحكم والحكومة بتوضيح ما يجري كي لا يتحول لبنان دولة تتوسط لقتلة، أياً تكن الاعتبارات الأمنية.