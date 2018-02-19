بيروت – “السياسة”:

توقف “لقاء سيدة الجبل” أمام “صمت الحكومة تجاه طرح “حزب الله” وضع إمكانياته الصاروخية بتصرف مجلس الدفاع الأعلى، رغم التزام لبنان بالقرار 1701، الذي ينص على تسليم سلاح حزب الله للدولة ولا ينص على التعاون بين سلاح الجيش اللبناني وسلاح غير شرعي”، مطالباً “حكومة لبنان، إمّا تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته وإما الاستقالة من مسؤولياتها الوطنية والدولية وتسليم حزب الله مسؤولية حماية لبنان وإدارته”.

واعتبر “اللقاء” أن “تحويل قصر بعبدا إلى مركز حزبي فئوي وانتخابي لتشكيل لوائح انتخابية في المناطق، أمر يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية والدستور”، داعياً “هيئة الإشراف على الانتخابات إلى أخذ التدابير الكفيلة لوضع حد لتدخل فخامته في الشأن الانتخابي باللياقة السياسية التي تراها مناسبة”.

وفي السياق، غرد النائب السابق فارس سعيد قائلاً، إن “حزب الله يضع صواريخه بتصرف المجلس الأعلى للدفاع، خبر عادي في بيروت، صمت الحكومة، صمت الإعلام، صمت الناس، فلينتقل حسن نصرالله إلى بعبدا بوضوح، على الأقل تحترمون عقولنا”.

وأضاف “ليت اعتراض شيعة جبيل على اختزال حزب الله قرارهم كان ظاهراً في انتخابات العام 2009، أو في مشكلات المنطقة العقارية، كانت اليوم حجتهم أقوى”.

واعتبر المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح وجبيل نوفل ضو أن “سعي تحالف عون – حزب الله لمصادرة حقوق كسروان وجبيل السياسية يتضح تباعاً”، مشيراً إلى أنه “بعد ترشيح التيار الوطني الحر العميد شامل روكز من البترون في كسروان، ها هو حزب الله يرشح حسين زعيتر من البقاع في جبيل، وبعد مصادرة أنصار حزب الله أراضي الكنيسة في لاسا في ظل صمت التيار الوطني الحر، ها هما حالياً شريكان في وضع اليد على التمثيل السياسي للمنطقة، من خلال مفوضين ساميين”.

وأشار إلى أن “المفوضين الساميين روكز وزعيتر يتحالفان لإخضاع آخر معقل لمقاومة الوصاية الإيرانية على لبنان”.

وقال إن “لبنان بدءاً من كسروان وجبيل سينتزع استقلاله من إيران كما انتزع استقلاله من فرنسا”، داعياً للانتفاضة.