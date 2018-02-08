“سيرفس هيرو” ترشح 45 شركة للفوز بجائزتها لرضا العملاء في 2017

انطلاقاً بانتهاء مرحلة جمع التقييمات لعام 2017، أعلنت سيرفس هيرو، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء والذي يتّخذ من الكويت مقراً له، أسماء المرشحين الثلاثة عن القطاعات الخمسة عشر المشاركة في استفتاء سيرفس هيرو لرضا العملاء2017 . وبلغ إجمالي عدد الشركات المرشحة 45 شركة من مجموع 300 شركة مدرجة في المؤشر، سيتم منح 15 من بينهم جوائز لتميزهم في خدمة العملاء، خلال الحفل السنوي الذي سيقام في 19 فبراير المقبل.

واختيرت قائمة المرشحين التي استندت إلى ملاحظات العملاء وآرائهم بناءً على 19.356 تقييماً معتمداً خضعت لإجراءات وتدابير دقيقة لضمان صحة النتائج عبر بروتوكول صارم لتوثيق البيانات بهدف التأكد من صحة جميع البيانات المسجلة. ويُظهر الجدول أدناه الثلاثة الأوائل في كل قطاع من القطاعات الخمسة عشر بالترتيب الابجدي.

الشركات المرشحة لجائزة مؤشر سيرفس هيرو لقياس رضا العملاءبالترتيب الابجدي.

قالت فاتن أبوغزالة، رئيسة شركة سيرفس هيرو: «هنالك عدة معايير تُؤخذ بالحسبان عند تقييم نجاح أيٍ من مزودي الخدمات. ولا شك أن تميز الخدمة ما هو إلا انعكاسٌ مباشر لمثابرة اي شركة في تقديم جميع تلك المعايير إلى عملائها بطريقة فريدة تميزها عن الشركات المنافسة لها. وقد أعددنا اليوم قائمة المرشحين التي بين أيدينا بناءً على تقييمات المستهلكين وملاحظاتهم حول جودة الخدمة التي يتلقونها، لتمثل هذه التقييمات شهادةً حقيقية على أداء مزود الخدمة طوال العام».