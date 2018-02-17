سيرلانكية أنهتها شنقا في منزل “معزبها”

كتب – مشعل السنعوسي:
أقدمت وافدة سيرلانكية على الانتحار شنقاً في مسكن مخدومها بمنطقة الرابية مساء أول من أمس.
ووفق مصد أمني فإن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بالعثور على خادمة سيرلانكية جثة هامدة تتدلى بحبل من سقف غرفتها في منزل كفيلها، فانتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية الى المكان وبعد معاينة الجثة تقرر رفعها واحالتها الى الطب الشرعي، وتم فتح تحقيق أمني لمعرفة أسباب ودوافع الانتحار.
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