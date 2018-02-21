ان العام الماضي كان عاماً مثمرا للعلاقات بين الولايات المتحدة والكويت، كان أبرز ما فيه زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى البيت الأبيض وبكل نجاح، إجراء الحوار الستراتيجي الأميركي- الكويتي الثاني.

وقد فتحت هذه الاجتماعات قنوات جديدة للتعاون بين بلدينا في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتعليم.

وأكد ان بلاده تجدد التزامها امن الكويت وتواصل الإسهام في تعزيز قدرات القوات المسلحة الكويتية للدفاع عن الكويت مضيفا سنشارك المعلومات بطرق تساعد على تعزيز أمننا وسوف نعمل على تطوير سبل جديدة لزيادة حجم التجارة والاستثمار والتشاور حول أفضل الوسائل لتعزيز البيئة للأعمال والاستثمار في الكويت.

وشدد على العمل على زيادة العدد الكبير من الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة، وزيادة عدد التبادلات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأميركية والكويتية.

مضيفا نبحث عن طرق جديدة لإعداد الطلاب الكويتيين لتحقيق النجاح الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الأميركية ذات الجودة العالية واعلن العمل بين البلدين لتعزيز روح المبادرة.

أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان امس بالدور الذي تلعبه الديبلوماسية الكويتية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة “التي تواجه تحديات كبيرة”.

جاء ذلك في بيان صحافي للسفير الامريكي بمناسبة احتفالات دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ57 للاستقلال والـ27 للتحرير والـ12 على تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم. وأكد سيلفرمان ان عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة للعامين (2018-2019) “ستتيح لها فرصة كبيرة لممارسة قيادتها الديبلوماسية”.

وهنأ سيلفرمان الكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبة معربا عن “فخر” بلاده بالعلاقة المتجذرة مع الكويت التي شهدت نموا وتقاربا منذ الاستقلال مرورا بالتحرير في عدة مجالات منها الدفاع والامن فضلا عن الجهود المشتركة في مجال مكافحة الارهاب ووقف منابع تمويله.