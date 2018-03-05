سيميوني: ميسي صنع الفارق لبرشلونة

برشلونة – د ب أ:

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اول من امس إن مواطنه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة صنع الفارق خلال مباراة الفريقين “الصعبة” في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي هدفا في الدقيقة 26 قاد به برشلونة للفوز على أتلتيكو 1 / صفر وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني.

وقال سيميوني ، في تصريحات إعلامية بعد المباراة ، : “ميسي لاعب مختلف. إذا ارتدى قميص فريقنا ، سنفوز”.

وأوضح : “كانت مباراة صعبة للغاية” رغم أن أتلتيكو لم يقدم في المباراة أي فرصة حقيقية للتهديف.

وأعرب سيميوني عن حزنه للمستوى المتواضع لفريقه في الشوط الأول ، وقال : “ولكنني أعتقد أننا أظهرنا مستوانا الحقيقي في الشوط الثاني. وكنا الفريق الذي يستطيع العمل والاجتهاد”.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة موسعا الفارق مع أتلتيكو في المركز الثاني إلى ثماني نقاط كما يتفوق برشلونة على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد صاحب المركز الثالث بفارق 15 نقطة.