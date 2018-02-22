سيناء 2018 والندابون المحزونون

د. عبد العظيم محمود حنفي

د. عبدالعظيم حنفي

يسطر ابطال القوات المسلحة في مصر, فصلا خالدا جديدا عبر عملية «سيناء 2018» لكي يؤكد عملياً الوجه الأول للدور التاريخي والدستوري لجيش مصر الوطني كعماد للدولة، ذلك الجيش المصري أول وأقدم جيش نظامي في العالم تأسس قبل 7000 سنة. وقد كان الجيش المصري أقوى جيش في العالم وبفضله أنشأ المصريون أول إمبراطورية في العالم وهي الإمبراطورية المصرية الممتدة من تركيا شمالاً إلى الصومال جنوباً ومن العراق شرقاً إلى ليبيا غرباً، وقد كان ذلك هو العصر الذهبي للجيش المصري وكان المصريون دائماً هم العنصر الأساسي في الجيش المصري.

وعلى مدى الدهر كان الجيش المصري خير عون وسند لشعبه العريق باعتباره «اليد التي تحمل السلاح»، لحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

ويواصل الجيش خلال السنوات الأربع الأخيرة تطوير قدراته العسكرية الشاملة، مع استمرار مناورات الجيش مع دول العالم، للعمل على تعزيز التعاون العسكري بينها، وترفع الإمكانيات القتالية للقوات المصرية، لأنها تكون بمثابة تدريب عملي، وكأن الجنود في ميدان المعركة، واعطى رسائل للعدو أن الجيش المصري قيد التدريب طوال الوقت وللمرة الأولى أصدر «موقع غلوبال فاير» الاميركي في إصداره الأخيرترتيب جيوش العالم، وجاء ترتيب مصر ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم من أصل 133 دولة في القوة العسكرية، وتعتبر مصر أول قوة عسكرية في العالم العربي وأفريقيا مع التقدم في التصنيف النهائي للجيوش، وفقا لموقع التحليل العسكري الأميركي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له ويحدد ترتيب الدول بناء على عوامل متعددة تصل إلى 50 عاملاً، تتكامل في ما يسمى الكفاءة القتالية، ومنها الاستعداد القتالي، والتدريب القتالي، والتدريب المشترك مع الدول الأجنبية، والحالة الفنية للأسلحة والمعدات، وحجم ونوعية التسليح، وعناصر التصنيع العسكري، والحالة الإدارية، وعوامل الانضباط العسكري.

العملية الشاملة في سيناء تأتي في اطار دور الجيش في حماية الدولة المصرية وهويتها ومكانتها، وتؤكد مدى مهنية وحرفية الجيش المصري، وأنه جيش دفاعي مهمته حماية أقدم دولة في التاريخ، والواقع أن هذه المهنية والحرفية وفلسفته الدفاعية كلها ساهمت في الحفاظ على الدولة المصرية وحدودها منذ الفراعنة وحتى اليوم، ومما ساعد الجيش على القيام بتلك الوظيفة ما يتسم به المصريون من وحدة وانصهار وتكامل لا توجد في معظم دول العالم خصوصا القديمة منها.

وتؤكد العملية أيضاً زيف وكذب كل التشكيك الذي يشيعه «الإخوان» وحلفاؤهم الإرهابيون والدولتان المساندتان ، نقول لهؤلاء االندابين في مناحة الحزن على الارهابيين، الهادمين لما تقوم عليه نهضة مصر من حرية في الرأي واستقلال في الضمير ، العامدين إلى اللغو يظنونه علماً، وإلى الجهل يحسبونه فيوضا ونعماً، الكاذبين على وجدانهم في ما يكتبون، العارفين بما يعلمون وبما لا يعلمون، الصارين بأرجلهم على خزائن السياسة يظنون أنها عليهم وعلى الموحى إليهم وقفاً ومتاعاً، المتلظين للتقرب من اهل الشر حرقة والتياعاً، النافخين في القصب الأجوف ليحيوا منه هيكلا نخره السوس، نقول لهؤلاء، واحداً… واحداً، كبيراً وصغيرا «من ذا الذي جعلكم علينا اوصياء». هؤلاء المهزومين المحزونين يشتد صراخهم ونحيبهم حزنا وكمدا حتى صار أي بليغ منهم مخصي الكلمات وما اشقى خصيان الكلمات بمواقف التماهي مع الارهاب ان ثقافة الارهاب هي ثقافة عاقر مفروض عليها ان تولد لتموت تحت اقدام امجادنا الابطال.

خبير مصري في الشؤون السياسية والستراتيجية