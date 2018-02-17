“سينسكيب” عرضت “Black panther” للجمهور

قدمت شركة “سينسكيب” العرض الاول للفيلم المنتظر من مارفل “Black panther” في “سينسكيب 360” وسط حضور كبير لابرز رموز الفن الكويتي وعشاق السينما ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى مجموعة من الفائزين في مسابقة “سينسكيب” التي تم تقديمها على “انستاغرام”.

حظي العرض باهتمام كبير من جميع متابعي الفن السابع في الكويت لا سيما انه امتداد لعالم “مارفل” السينمائي، الذي تميز بأشهر الافلام مثل “lron Man” و”The Avengers” وغيرها من الاعمال التي شهدت نجاحا كبيرا حول العالم.

يذكر ان “سينسكيب” قدمت عرضا اوليا خاصا لفيلم مارفل السابق “Thor: Rangarok الذي قوبل بتفاعل لا مثيل له من الحاضرين. قبل عرض فيلم “Black panther” وزع فريق التسويق من “سينسكيب” مجموعة من الهدايا التذكارية على الحضور تضمنت بوسترات وتذكارات خاصة بالفيلم.

واكد ابراهيم الجريدان، نائب رئيس قسم التسويق في “سينسكيب” على ان هذه الفعالية لن تكون الاخيرة من نوعها، حيث تواصل “سينسكيب” عروضها الخاصة لاهم الافلام العالمية بطريقة مختلفة.