سيول تعتزم الرد بحزم على العقوبات التجارية الأميركية

سيول – أ ف ب:

ندد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أمس، بـ”الحمائية غير المنطقية” التي تتبعها الولايات المتحدة بعدما أعلنت عزمها على فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكورية الجنوبية.

وأعرب مون خلال اجتماع مع معاونيه عن قلقه لـ”تزايد الحمائية” وعواقبها على اقتصاد بلاده الذي يعول إلى حد بعيد على حركة التصدير.

وقال “أخشى أن ينعكس توسيع القيود الأميركية على صادراتنا، بما فيها الفولاذ والأجهزة الإلكترونية والألواح الشمسية والغسالات، على الصادرات رغم قدرتها التنافسية العالمية”.

وأضاف “أود أن يرد (المسؤولون) على التدابير الحمائية غير المنطقية بصورة حازمة وصارمة … من خلال التثبت من أنها لا تنتهك اتفاق التبادل الحر المطبق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وينعكس هذا التوتر التجاري على العلاقات الثنائية في وقت تسعى سيول وواشنطن لإظهار وحدة صف في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الأسبوع الماضي بكين وسيول بفرض عقوبات تجارية على واردات الفولاذ والألمنيوم، متوعداً بمراجعة اتفاق للتبادل الحر أبرم العام 2012 مع سيول، ووصفه بأنه “كارثي”.