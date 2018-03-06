سيول – وكالات: أعلنت كوريا الجنوبية أمس، أن جارتها الشمالية وافقت على “تجميد ” تجاربها النووية والصاروخية، وذلك في حالة ضمان أمنها وإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأميركية عن رئيس جهاز الأمن القومي في كوريا الجنوبية قوله، إن بيونغ يانغ أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بإمكانية نزع الأسلحة النووية، وتطبيع العلاقات مع واشنطن.

وأضاف إن كوريا الشمالية أوضحت أيضاً أنها لن تكون في حاجة للاحتفاظ بأسلحتها النووية، إذا تم تسوية “التهديدات العسكرية ” ضدها، وحصولها على ضمان أمني، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ تعهدت أيضاً بعدم إستخدام الأسلحة التقليدية أو النووية ضد كوريا الجنوبية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بحث مع وفد كوري جنوبي رفيع المستوى قام بزيارة تاريخية إلى الشمال، إمكانية عقد قمة كورية مشتركة في أبريل المقبل، وأنشاء خط اتصال ساخن مباشر بين البلدين، بحسب ما أعلن البلدان أمس، في مؤشر جديد على التهدئة في شبه الجزيرة.

والوفد الدبلوماسي الذي زار بيونغ يانغ الاثنين كان الارفع مستوى الذي يجتاز المنطقة المنزوعة السلاح منذ اكثر من عشر سنوات، وترأسه تشونغ اوي-يونغ، مستشار الامن القومي للرئيس الكوري الجنوبي وضم عشرة اعضاء، في دليل جديد على التقارب الذي بدأ مع الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم “رحب بحرارة” بالوفد الجنوبي الذي سلمه رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مشيرة إلى أن كيم بعد أن “استمع من المبعوث الخاص الجنوبي إلى رغبة الرئيس مون جاي-إن في عقد قمة، تبادل وجهات النظر ووافق على العرض”.

وكرست صحيفة “رودونغ سينمون”، الناطقة باسم الحزب الحاكم، صفحتها الأولى بالكامل للزيارة تحت عنوان “الرفيق كيم جونغ اون يستقبل مبعوثين خاصين من رئيس الجنوب”.

إلا أن سيول سارعت إلى تأكيد عدم حصول أي اتفاق لعقد قمة ستكون الأولى من نوعها منذ العام 2007.

وقال مسؤول من القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية “ليس اتفاقاً، إنها محادثات”، مضيفاً إن الجانبين “تبادلا وجهات النظر بشكل ما” بشأن مسائل أخرى.

وأوضح أن المحادثات استمرت بين كيم والوفد من الجنوب نحو أربع ساعات، خصوصا حول عشاء عمل في مقر حزب العمال في بيونغ يانغ، مضيفاً إنه سيتم اعلان تفاصيل الزيارة الثلاثاء بعد عودة الوفد.

وفي إشارة إلى التوازن غير السهل، شدد مون أمس، أمام دفعة جديدة من الضباط على ضرورة الحوار مع الشمال لكن أيضاً تعزيز التحالف مع واشنطن.

وقال “علينا التحادث مع الشمال بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”، مضيفاً “لكن “علينا في الوقت نفسه تركيز جهودنا لتنمية قدراتنا على مواجهة التهديدات النووية والبالستية للشمال”.

يشار إلى أن الوفد الكوري الجنوبي ضم رئيس الاستخبارات سوه هون ونائب وزير التوحيد تشون هاس سونغ، الذي تتولى وزارته الشؤون بين الكوريتين.