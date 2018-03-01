“سي آي إيه” تنشر قائمة كتب قرأها بن لادن

واشنطن – وكالات:

كشفت وكالة المخابرات الأميركية “سي آي إيه، عن قائمة هامة للكتب التي كانت يقرأها زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن، التي عثرت عليها عند مهاجمة مقر إقامته بمدينة بوت آباد في باكستان العام 2011.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أول من أمس، قائمة بالكتب التي كانت يقرأها بن لادن، يعود بعضها للكاتب الأميركي الشهير نعوم تشومسكي وغيره من الذين يرفضون السياسات الأميركية.

وأشارت إلى أن المكتبة شملت كتاباً لمايكل شوير، الذي كان أحد أعضاء الوحدة التي تعقبت أسامة بن لادن.

وأوضحت أن “سي آي إيه” حللت هذه الكتب، وأتاحتها للعلن تدريجياً تحت عنوان “المكتبة الشخصية لابن لادن”، وقائمة كتب بن لادن باللغة الإنكليزية تشمل النسخ الورقية والإلكترونية.

وأضافت ان زعيم “القاعدة” كان يفضل القراءة لمنتقدي الحكومة.