الرباط – وكالات: كشفت وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” وثائق تؤكد أن جبهة “البوليساريو” تواصل تطوير قوتها العسكرية، مستفيدة من الإنقلاب في موريتانيا، ما سمح في ظل الأوضاع المضطربة بإنشاء قواعد عسكرية خلفية من داخل التراب الموريتاني.

وذكرت “سي آي إيه” أن الجيش المغربي يحاول احتواء هذا الوضع بتبني خطط عسكرية جديدة، مشيرة إلى أن هدف جبهة “البوليساريو” حالياً ليس إعلان المواجهة داخل التراب المغربي، إنما فرض الأمر الواقع على المغرب للجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكدت أن الجزائر تضخ مختلف أنواع الدعم لـ”البوليساريو”، مضيفة إن “الجزائر ليس غرضها فقط الدخول في حرب جديدة مع المغرب، الذي يعاني أزمة إقتصادية حادة، بل غرضها، وهذا واضح، هو القضاء على نظام الحسن الثاني.. لذَلك تمول جبهة البوليساريو وتحتضن في تندوف ما بين 20 ألفاً و40 ألف لاجئ.

وأوضحت أنه “رغم أن موريتانيا مشغولة بالانقلاب، ورغم أنها دخلت في مرحلة السلم في الصحراء، فهي تراقب كل شيء ولا يمكن بأي معنى من المعاني الإستهانة بدورها المحوري في الصحراء”.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أمس، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن أحدهم مرتبط أيضاً بجبهة “البوليساريو”.

وذكرت أن المشتبه فيهم “بايعوا” زعيم “داعش” و”انخرطوا في التحريض على القتل”، و”سعوا لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة”.

وأضافت إن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، كانوا ينشطون بمدن سلا (غرب) ومراكش والعيون (جنوب).

وكشفت أن أحد الموقوفين “سبق له أن التحق” بمخيمات “البوليساريو” في تندوف بالجزائر، حيث “كان في طور الإعداد لعمليات إرهابية داخل المملكة”، مشيرة إلى العثور لديه على “بطاقة تعريف وبذلة عسكرية وراية” تحمل جميعها رموز جبهة “البوليساريوً، فضلاً عن معدات إلكترونية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

على صعيد آخر، ألغت محكمة الاستئناف بالرباط أول من أمس، حكماً بحبس المغربي يونس الشقوري، المعتقل السابق بسجن غوانتانامو، وقضت ببراءته في تهمة “الإرهاب”.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قضت في مايو الماضي، بحق الشقوري بالسجن خمس سنوات نافذة.