شارون ستون تعاني أزمة نفسية

تتصدى النجمة الأميركية شارون ستون لبطولة فيلم جديد مأخوذ عن مسرحية «ذا تيل اوف ذا اليرجيستس وايف» بجانب الفنانة بيت ميدلر.

وذكر موقع مجلة «فارايتي» ان العمل السينمائي يدور حول امرأة تنتمي الى الطبقة المتوسطة زوجها يعمل طبيباً وتعاني من ازمة نفسية حتى تظهر في حياتها من جديد صديقة طفولتها «لي» التي تلعب دورها شارون.

والفيلم من اخراج اندي فيكمان وهو مخرج فيلمي «بيرانتل جايدنس».

و«جيم بلان» او«خطة اللعب».

يذكر ان شارون ستون نالت جائزة «غولدن غلوب» عن دورها في فيلم «كازينو» من اخراج مارتن سكورسيزي، كما رشحت لجائزة الاوسكار عن دورها في الفيلم، نفسه.