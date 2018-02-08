شالكه لتعكير صدارة البايرن غدا

برلين-أ ف ب:

يواجه بايرن ميونيخ، المتصدر بفارق كبير وحامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، اختبارا صعبا في المرحلة 22 من الدوري الالماني لكرة القدم، عندما يستقبل شالكه خامس الترتيب غدا.

ويحلق بايرن في الصدارة بفارق 18 نقطة عن اقرب مطارديه باير ليفركوزن، بعد تحقيقه فوزه الثامن تواليا في المرحلة السابقة على مضيفه ماينتس 2-صفر.

ويحارب العملاق البافاري على 3 جبهات هذا الموسم (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري ابطال اوروبا)، ويطمح بقيادة هاينكس، الى تكرار الانجاز التاريخي باحراز الثلاثية في 2013.

ويخوض البايرن ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا امام بشيكتاش التركي في 2 فبراير الحالي في ميونيخ ذهابا و14 مارس المقبل في اسطنبول ايابا.

ويعول هاينكس مرة جديدة على لاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز، افضل لاعب في مباراة ماينتس، لكنه طالبه بالمزيد «في فورمته الحالية والطريقة التي انخرط فيها، خاميس مرسل من الله الى بايرن ميونيخ.».

ويعد خاميس (26 عاما) من العناصر الرئيسة لبايرن في عهد هاينكيس الجديد، بعد قدومه بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه، اذ دفع به 11 مرة في 12 مباراة.

وسجل لاعب الريال السابق 4 اهداف و6 تمريرات حاسمة لبايرن في الدوري، وراء مولر (4 اهداف و6 تمريرات) والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (18 هدفا وتمريرة).

في المقابل، مني شالكه بخسارة مفاجئة امام ضيفه فيردر بريمن 1-2، بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 79.