سالم الواوان
أزمتنا في الكويت أننا منذ سنوات نعاني من شبكة عميقة من الفاسدين الذين يتعاملون مع الدولة كما لو كانت البقرة الحلوب، غالبيتهم يصفون أنفسهم بالتجار وهم ابعد ما يكون عن مهنة التجارة التي تعتمد على طهارة اليد واعطاء الكلمة من دون ان يتلاعب هذا أو ذاك بأموال الشعب.
أزمتنا ان هؤلاء اصبح كل همهم السطو على المناقصات، واحتكار الوكالات، لكل شيء حتى يسيطروا على كل شاردة وواردة في الاسواق.
أزمتنا في ان الوزراء لم يعودوا قادرين على مواجهة هوامير الفساد الذين قد يحتمي بعضهم خلف الحصانة البرلمانية وغيرها من الدروع التي تقيهم جميع محاولات محاربة الفساد والحد من مشاغباتهم وانتشارهم في جميع المرافق.
أزمتنا في انه لدينا الكثير من النواب الذين يتلهون خلف مصالح شخصية ضيقة مدفوعين من هذا المتنفذ او ذاك، وهم لا يدركون ان ما يقدم لهم مقابل تلك المواقف غير الجيدة ما هو الا فتات في حين يحصل الهوامير على الكعكة كاملة.
أزمتنا في ان كل وزير نظيف اليد، صاحب رؤية يريد الارتقاء بالدولة ويقدم افكاراً من اجل تنويع مصادر الدخل، ووضع الكويت على أول الطريق، تجده يحارب من كل حدب وصوب، يضعون امامه العراقيل ويزرعون ألغاماً سياسية بشتى الطرق، والمؤسف انهم نجحوا في الكثير من المحاولات الماضية لكن اشك في نجاح محاولاتهم الحالية فما نراه من جدية نحو اعادة وضع الكويت على خارطة الاقتصاد الاقليمي والدولة لاستعادة ريادتها المفقودة.
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