«شبكة المرأة العربية» هنأت بالأعياد الوطنية

هنأت شبكة اعلام المرأة العربية برئاسة الصحافي والمستشار الاعلامي معتز صلاح الدين سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي الذي يصادف 25 فبراير من كل عام وعيد التحرير الذي يحتفل به الشعب الكويتي يوم 26 فبراير من كل عام.

وأعربت الشبكة في بيان صحافي أمس عن خالص الامنيات والدعاء أن يديم الله على الكويت وأهلها نعمة الخير والاستقرار ودوام التقدم والرقي والازدهار وان يحفظها من كل مكروه وسوء.

ووجهت شبكة اعلام المرأه العربية التهنئة بهذه المناسبة الى الدكتورة سعاد السويدان مديرة المركز الاقليمي للطفولة والامومة التابع لوزارة التربية بالكويت «اليونسكو» ورئيسة المكتب التنفيذي لشبكة إعلام المرأه العربية وعضو الهيئة العليا بالشبكة