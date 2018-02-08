شبهة جنائية في وفاة “بدون” عثر على جثته بمزارع الصليبية

نقلت جثة شاب من فئة غير محددي الجنسية الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتبين ان هناك شبة جنائية.

وقال مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود جثة وهرع على الفور رجال الامن والمباحث والاسعاف الى موقع البلاغ في منطقة مزارع الصليبية وعند وصولهم تبين انه شاب من غير محددي الجنسية وتم استدعاء الادلة الجنائية لرفع الجثة واحالتها الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها والتأكد ما اذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه ومازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية من قبل رجال المباحث.