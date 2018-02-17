كتب- منيف نايف:
شهدت مواقف مستشفى مبارك ليلة اول من امس العثور على جثة مواطن من مواليد 1998 ملقية على الارض في مواقف المستشفى وعليه اثار عنف على الرقبة والصدر وجرى نقل الجثة الى الطب الشرعي وفتح التحقيق للتوصل الى الجناة.
ووفق مصدر امني تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة في مواقف المستشفى وعلى الفور توجه رجال الامن الى الموقع وافادت المعاينة الاولية ان مجهولين ألقوه في مواقف المستشفى لانقاذه الا انه فارق الحياة.
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