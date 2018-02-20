شبيب: رادي مستمر في التضامن

كتب- ناصر الفضلي:

أكد خالد شبيب رئيس جهاز الكرة بنادي التضامن ان المدرب الكرواتي رادي باق على رأس الجهاز الفني في الفريق الاول لكرة القدم في الموسم المقبل وذلك بعد التحسن الكبير والملموس في المستوى والنتائج منذ انطلاقة منافسات القسم الثاني من بطولة دوري فيفا وقال ان مجلس الادارة نجح في اختيار المدرب صاحب السيرة الذاتية والخبرات الطويلة مع المنتخبات الوطنية في مناسبات سابقة.

واضاف قائلا: كان هدف رادي واضحاً في بناء فريق يضم تشكيلة متجانسة ومزيجاً من لاعبي الخبرة والشباب اضافة الى محترفين ساهموا في تطوير الاداء، مشيرا الى ان المدرب يسير في الطريق الصحيح نحو العودة بالتضامن الى مكانته بين الاندية المحلية.

واوضح شبيب ان رادي يحتاج الى المزيد من الوقت لاتاحة المجال امامه من اجل النهوض بالفريق، مبيننا ان مجلس الادارة عمل وسيعمل مستقبلا على تنفيذ كافة متطلبات الكرواتي سواء في تدعيم الصفوف بلاعبين محليين او محترفين جدد وذلك بعد التقييم النهائي للمحترفين الحاليين مع نهاية الموسم الحالي، لافتا الى انه منح الصلاحيات الكاملة للجهاز الفني ورادي تحديدا في اختيار اللاعبين او التشكيلة المناسبة لكل مباراة على حدة، معتبرا ان التدخل في الشؤون الفنية او عمل رادي خط احمر.

وشدد على اهمية مباراة فريقه امام العميد السبت المقبل في الجولة الثانية عشرة من الدوري وضرورة بذل اقصى الجهود فيها للخروج بنتيجة ايجابية، كاشفا ان الابيض يمر بأفضل حالاته ويضم في صفوفه لاعبين اصحاب قيمة فنية عالية وضعته في صدارة الدوري.