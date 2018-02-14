شخصيات تؤم ضريح الحريري مستذكرةً مآثره

بيروت – “السياسة”:

في ذكرى 14 فبراير، أمت شخصيات سياسية ووفود شعبية من المناطق اللبنانية، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، أمس.

وألقيت كلمات لعدد من الشخصيات أشادت بمزايا الراحل الكبير.

وأضيئت شعلة الحرية في موقع التفجير، الذي أودى بالحريري، في منطقة الـ”سان جورج”، وسط حضور شعبي وفرقة موسيقية لكشافة “تيار المستقبل”.

ونشر سعد الحريري بالمناسبة على صفحته بموقع “تويتر”، صورتين، واحدة تجمعه بوالده والثانية تجمعه بابنه ووالده وأرفق الصورتين بكلمات مؤثّرة قال فيها، “كل يوم أنت معي وكل لحظة أنت معنا”.

من جهته، أكد رئيس “كتلة المستقبل” فؤاد السنيورة أن سعد الحريري يتابع مسيرة والده الشهيد ويسير على خطاه.

ومن أمام ضريح الحريري، شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أن الضريح لا يزال وهذا الرجل الكبير، الحد الفاصل بين الحق والباطل في البلد.

في سياق متصل، تواصلت أمس، أعمال الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحت عنوان “التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في تغطية الإجراءات القضائية الدولية”، حيث بدأت الجلسة الأولى بمحاضرة لمدير مكتب رئيسة المحكمة القاضي نيكولا غيبو، تناول فيها عمل الغرف والقضاة في المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال “ما يميز المحكمة هو أنها لبلد واحد وليست لدول عدة، كما أنها تستند في محاكمتها إلى أدلة مستندة إلى بيانات الاتصالات وتحليلها وكيفية جمعها وأجهزة الإرسال، وهذه العملية تستغرق وقتاً لأنها نادراً ما تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم رغبة المحكمة دائماً بالجلسات العلنية، لأنها تعطي شفافية كبرى، إلا أن الجلسات السرية تهدف إلى حماية الشهود والمتضررين”.

ومن لاهاي، اعتبر الناشط السياسي نوفل ضو أن “المحكمة بمسارها المتبع، متجهة لوضع النقاط على الحروف من جهة المسؤوليات، أما فيما يتعلق بالعقاب والمحاسبة، فسيكون عقاب سياسي للجهة المسؤولة عن الاغتيال”.

وقال إن “كل ما نشهده حالياً على الساحة اللبنانية من محاولات استقواء واستكبار، ومحاولات تجاوز هذه الجريمة السياسية الكبرى، سيأتي يوم وتتوقف وسينقلب السحر على الساحر وتتوقف الاستباحة لمنطق الدولة والقانون والسيادة، لمصلحة مصالحة حقيقية”.