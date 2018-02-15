مدريد-أ ف ب:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الى قلب تأخره امام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي وتحقيق الفوز 3-1، اول من امس في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، فيما قطع ليفربول الانكليزي شوطا هائلا نحو ربع النهائي بسحقه مضيفه بورتو البرتغالي 5-صفر.

وسجل رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة هدفين، فيما صام البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، عن التسجيل لسان جرمان، ومن جهة ليفربول تفنن السنغالي ساديو مانيه بتسجيل ثلاثية مقابل هدف رائع للمصري الدولي محمد صلاح.

وكان ذهاب ثمن النهائي افتتح الثلاثاء الماضي، فسحق مانشستر سيتي الانكليزي مضيفه بازل السويسري 4-صفر، وتعادل يوفنتوس الايطالي مع ضيفه توتنهام الانكليزي 2-2. ويستكمل الاسبوع المقبل بمواجهات تشلسي الانكليزي مع برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني مع بشيكتاش التركي واشبيلية الاسباني مع مانشستر يونايتد الانكليزي، وشاختار دانيتسك الاوكراني مع روما الايطالي.

في المباراة الاولى المنتظرة منذ عدة اسابيع، سجل لريال، حامل اللقب في آخر سنتين، نجمه رونالدو (45 من ركلة جزاء و83) والبرازيلي مارسيلو ولسان جرمان ادريان رابيو (33). وتقام مباراة الاياب الثلاثاء 6 مارس المقبل في باريس.

ويأمل ريال في أن يصبح أول فريق يتوج بلقب المسابقة القارية الأم ثلاث مرات متتالية منذ منتصف السبعينات، حين حقق ذلك بايرن ميونيخ الالماني، وتعزيز رصيده القياسي الخارق في المسابقة (12 لقبا).

لكنه يريد تعويض فقدانه الامل منطقيا بمطارده غريمة برشلونة في الدوري المحلي وخروجه المذل من مسابقة الكأس، في ظل انتقادات شديدة لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، برغم جلبه 8 القاب من 11 ممكنة في موسمين فقط.

أما سان جرمان الحالم بلقب أول، فقد حقق افضل نتيجة له في دوري الابطال قبل الحقبة القطرية، عندما بلغ نصف النهائي في 1995 وخرج امام ميلان الايطالي.

وقال رابيو بعد المباراة لشبكة «بي ان» القطرية: «حصلنا على عدة فرص ولم نكن واقعيين. انا خائب لاننا بدأنا جيدا وتلقينا هدفين في النهاية. يجب ان نكون حاسمين في هذا النوع من المباريات. سنحاول تحقيق الفوز لكن بعد هكذا نتيجة ستكون الامور معقدة». من جهته، قال قائد ريال سيرخيو راموس «برغم كل التكهنات، أكدنا ان ريال لم يمت».

ورفع رونالدو رصيده الى 116 هدفا في المسابقة (101 مع ريال مدريد)، معززا رقمه القياسي، بينها 21 في آخر 12 مباراة، والحادي عشر هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين، علما بان افضل لاعب في العالم سجل في كل مباريات هذا الموسم في دوري الابطال.

ووضع ليفربول، حامل اللقب 5 مرات، قدما وأكثر في ربع النهائي بعد سحقه بورتو بخماسية حملت توقيع السنغالي ساديو مانيه (25 و53 و85) والمصري محمد صلاح، افضل لاعب افريقي، بطريقة رائعة (29) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (70).

وتقام مباراة الاياب في 6 مارس المقبل على ملعب انفيلد.

وسيطر ليفربول، المتوج اخر مرة في 2005 والذي يخوض الادوار الاقصائية للمرة الاولة منذ 2009، على الشوط الاول كأنه يلعب على ارضه من حيث انتشاره واستغلاله مساحات الملعب. وفي الثاني، تابع تقدمه وهز الشباك ثلاث مرات.