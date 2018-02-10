“شداد” يفوز بالمكرمة الأميرية في الفروانية

نجح الجواد «شداد» لاسطبل العويض في الفوز بالمكرمة الأميرية المخصصة للجروب الأول على مسافة 1800 متر، للموروث الشعبي في فروسية الفروانية، تلاه «ميراج» للبتال، و«غطفان» للسيحان.

وفاز الجواد «يزهاك» للزمانان بالشوط الخامس المخصص للجروب الأول على مسافة 2400 متر، متقدماً على «سياف» للسيحان، و«سهيل» للعويض.

وفاز الجواد «مجازف» للمطيري بالشوط الرابع المخصص للجروب الاول على مسافة 1000 متر، فيما فاز الجواد «طقش» لمشعل الجنفاوي بالشوط الثالث المخصص للجروب الأول على مسافة 1400 متر.

وفاز الجواد «منوة» للعويض بالشوط الثاني المخصص للكلاس الاول على مسافة 1400 متر، فيما فاز الجواد «عز سعد» للعجمي بالشوط الاول المخصص للخيل العربية الاصيلة على مسافة 1600 متر.