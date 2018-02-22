شذى حسون لمجهول: “كما تدين تدان”

وجهت الفنانة العراقية شذى حسون رسالة غير محددة الهدف عبر حسابها الخاص باحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “كما تدين تدان ان لم يكن بنفس الموقف فسيكون بنفس الألم”.

حسون لم تكشف من المقصود بتعليقها، مما اثار التساؤلات لدى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان شذى طرحت بالتزامن مع عيد الشرطة العراقية والانتصار على تنظيم “داعش” الارهابي كليب اغنتيها الجديدة “هلا بحسك”، من انتاج وزارة الداخلية العراقية، حيث اطلت مرتدية ملابس الشرطة.

“هلا بحسك”، من كلمات رامي العبودي، الحان سيف عامر وتوزيع لؤي عامر، وتم تصويره تحت ادارة المخرج وسام حميد.