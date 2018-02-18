أعلنت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية عن افتتاح عدد من الأجنحة التراثية الخليجية ومشاركة مجموعة من الحرفيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك تزامنا مع احتفالات الاعياد الوطنية ودعت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في بيان صحافي أمس الجمهور الى زيارة هذه الأجنحة التي تمثل عبق وأصالة تراث دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه عبر المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار عن الاعتزاز بالمشاركة اللافتة من الأجنحة التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، والتي تحاكي التراث والتاريخ العريق.

وشدد شرار خلال افتتاح الجناحين التراثيين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في قرية صباح الأحمد التراثية بحضور عدد من المسؤولين الثقافيين في البلدين على أهمية تلك الأجنحة التراثية التي تجسد الهوية الخليجية الأصيلة، وتحمل إرثا عريقا يعبق في إحياء تراث الآباء والأجداد، وتلاحم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وترسخ مختلف مظاهر حياة المجتمع الخليجي، وتأكيدا على الأواصر الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون.

وأضاف أن هذه الأجنحة تبرز مدى التقارب في العادات والتقاليد والإرث التاريخي بين أبناء الخليج، حيث تتضمن المعارض الثقافية والتراثية والتحف والحرف اليدوية، والقطع التراثية والأثرية والصور التراثية، بمشاركة عدد من الحرفيين الذين يقدمون أصالة هذا التراث، إضافة إلى احتواء الأجنحة على الكتيبات والصور في المواقع السياحية والتراثية وغيرها، لافتا إلى مشاركات كل دول مجلس التعاون الخليجي في مهرجان الموروث الشعبي من خلال العديد من الحرفيين.

وأشار شرار إلى أن قرية صباح الأحمد التراثية أصبحت اليوم قبلة تراثية جميلة تستذكر الماضي وتستعيد تاريخ وتراث الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحتضن سنويا فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، والذي يتميز بالمشاركة الخليجية الرسمية والشعبية والمتمثلة بالأجنحة التراثية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تبرز الكثير من مكونات التراث الخليجي العريق.

على صعيد آخر تتواصل احتفالات الأعياد الوطنية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في السالمي «الكيلو 59»، حيث تحتضن القرية المزيد من الفعاليات التراثية والعروض الشعبية والمسابقات وتوزيع الجوائز، وسط إقبال جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.