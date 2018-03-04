شركات الشوكولاته الأوروبية تحول انظارها نحو دول الخليج

بروكسل – كونا:

تحول شركات الشوكولاته الاوروبية انظارها نحو دول الخليج للتوسع في اعمالها وتقول ان المنطقة تمتلك سوقا واعدة لمنتجات الشوكولاته.

وقالت مؤسسة معرض (سالون دو شوكولا) الدولي السنوي لصناعة الشوكولاته سيلفي دوسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس الاحد “نريد الآن ان نذهب الى الخليج لنقدم عروضنا وكذلك الى الكويت اذ تتكرر زيارة مواطني دول الخليج الى الخارج بخاصة الى مدن مثل باريس ولندن وبلجيكا حيث يتذوقون الشوكولاته”.

واوضحت دوسي ان معرض (سالون دو شوكولا) يعد الحدث الاكبر على مستوى العالم والمتخصص في عرض الكاكاو والشوكولاته.

وذكرت ان العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن وللمرة الخامسة (معرض شوكولاته بروكسل) الذي ينظمه معرض (سالون دو شوكولاته) الذي اختتم اعماله امس.

واضافت ان 130 شركة تشارك في معرض بروكسل الذي يقام بعنوان (الشوكولاته والككاو: المغامرة العظيمة) ويعرض احدث صيحات تصنيع الشوكولاته.

واوضحت انه يتم عرض الكثير من مراحل معالجة الككاو وتحويله الى شوكولاته حيث يتنافس امام جمهور المعرض نخبة من طهاة الشوكولاته على عرض وصفاتهم.

وقالت انها وشريكها فرانسوا جانتي أطلقا معرض (سالون دو شوكولاته) السنوي منذ 23 عاما في باريس في حين نظما 18 عرضا حول العالم. ولفتت الى اشتهار بلجيكا بأقدم وأهم امكانيات تصنيع الشوكولاته وبانتشار شركاتها في كل مكان حول العالم.

وبينت دوسي في حديثها لـ(كونا) ان اكبر منتجي حبوب الككاو هم من ساحل العاج وغانا والبرازيل وفنزويلا والمكسيك وبيرو واندونيسيا.

في المقابل ذكرت ان قائمة اهم مستهلكي الشوكولاته في العالم تضم الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا والنرويج وفرنسا وبلجيكا.

من جهتها قالت مديرة المبيعات لدى شركة (بواسيير باريس) فاليري تروليت في حديث مماثل ل(كونا) ان لدى الشركة التي تأسست في عام 1827 مكاتب تمثلها في امارة دبي وفي سلطنة عمان معربة عن اهتمامها بافتتاح مكتب مماثل في دولة الكويت.