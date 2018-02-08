شركة ترفع أسعار السجائر و”التجارة” تبحث الموضوع الأحد

وسط ترقب لاقرار ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية من قبل مجلس الأمة واللتين من شأنهما رفع اسعار السجائر ومشتقات التبغ بنسب تتجاوز المئة في المئة، أعلنت إحدى الشركات المعتمدة لبيع التبغ عن رفع أسعار منتجاتها من السجائر، الأمر الذي أكدت مصادر وزارة التجارة “عدم وجود نصوص قانونية تتيح للوزارة منعها من زيادة اسعارها على ان تبحث الموضوع في اجتماع تعقده الاحد المقبل”.

واستبقت الأسواق والمحال التجارية خطوة رفع أسعار السجائر التي اعلنت الشركة انها ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل وطبقتها منذ صباح امس، بينما اوضح جدول اسعار الشركة أن سعر كرتون المارلبورو الجديد اصبح بـ 413 دينارا مقابل 341 سابقا، أي بزيادة بلغت 72 دينارا، وسعر كرتون المارلبورو البريميوم بلاك 656 دينارا مقابل 586 سابقا بزيادة سبعين دينارا.

وكشف جدول الأسعار أن “سعر كرتون سجائر البارليمنت بأنواعها بلغ 448 دينارا، فيما كان سعره القديم 376 دينارا، أي بزيادة سبعين دينارا، وبلغت زيادة سعر كرتون “شيستر فيلد ورد اند وايت” بأنواعه 95 دينارا، من 138 دينارا الى 233 دينارا، وزاد كرتون “إل إم” بواقع 95 دينارا ونصف الدينار، من 246 الى 341 دينارا ونصف.

وأظهر جدول الزيادة الجديدة ان سعر باكيت المارلبورو بأنواعه اصبح بـ 870 فلسا، والكروز بنحو 8 دنانير و700 فلس، وباكيت سجائر مارلبورو بريميوم بنحو 1.4 دينار، بواقع 7 دنانير للكروز، وباكيت سجائر “إل إم” بقيمة 720 فلسا، ونحو 7.2 للكروز.