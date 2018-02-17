شركة في فنزويلا تطلب موظفين براتب 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة شهريا

كراكاس-رويترز:

تتطلع شركة للامن في فنزويلا الى اجتذاب موظفين بعلاوة تحفيزية 144 بيضة مع راتب 10 دولارات في الشهر.

ومع ادراكها أن السلع الغذائية شحيحة والاسعار تقفز في اقتصاد يعاني أزمة تسعى شركة اطلاس سيكيورتي في ولاية زوليا بغرب البلاد الى توظيف حراس للامن براتب شهري مليوني بوليفار -10 دولارات بسعر السوق السوداء- اضافة الى علاوة تحفيزية من البيض.

ولكي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضة قيمتها حوالي دولارين بسعر السوق السوداء يتعين على العاملين أن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة.

وقال مدير الموارد البشرية بالشركة لرويترز تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الاعلان. نحن نعمل بروح الابتكار. انه حافز جيد.

وأصبحت علاوات الغذاء والمواصلات ضرورية للعمال الفنزويليين بعد أن انهارت العملة المحلية الى درجة أن الحد الادنى للاجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

وتعاني فنزويلا أيضا من تضخم جامح ولديها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم وكثيرا ما يذهب حراس الامن ضحايا للجريمة.

ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في تلك المشاكل على حرب اقتصادية تشنها المعارضة بمساعدة من واشنطن بينما يقول منتقدون ان حكومته الاشتراكية دمرت الاقتصاد من خلال عدم الكفاءة والفساد.