شروط إضافية لترامب لتعديل «النووي» وتهديد ايراني بالإنسحاب منه

كشفت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترامب، طرح ثلاثة شروط جديدة لتعديل الاتفاق النووي بدل إلغائه، بالإضافة إلى التعديلات التقنية التي طالب بها سابقا.

وتضمنت الشروط الإضافية لتوسيع نطاق الاتفاق النووي، تعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب، اشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب الثلاثة، بالإضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكانية تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند «sunset ( الغروب)» الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام.

وكان ترامب منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج منه إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة التي ستنتهي في 11 مايو المقبل.

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد نوبخت، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده لن تبقى في الاتفاق النووي «ولا للحظة اذا لم يحقق مصالحها الوطنية».