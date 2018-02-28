اختتم الفريق الإنساني الكويتي (شفاء) رحلته التطوعية إلى الأردن أمس الأربعاء بعلاج 910 حالات مرضية للاجئين سوريين في المخيمات العشوائية المتاخمة للحدود السورية.

وقال عضو الفريق الدكتور بشار الحشاش لـ (كونا) ان هذه الرحلة هي ال (15) للفريق والتي تزامنت مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وشهدت «إنجازا إنسانيا جديدا» متمثلا بعلاج 910 حالات مرضية لأطفال ونساء ومسنين من اللاجئين السوريين في الأردن. وأضاف الحشاش أن حملة العلاج جاءت خلال زيارة مخيمي (الزعتري) و(الأزرق) على الحدود الأردنية السورية والمناطق العشوائية التي يقطنها اللاجئون السوريون مبينا أن الفريق الطبي أجرى كذلك ثماني عمليات جراحية داخل أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح أن الفريق الكويتي تبرع بمبلغ 15 ألف دولار لدعم عدد من العيادات الطبية وتوفير الرعاية الطبية المجانية للاجئين السوريين فضلا عن توفير الأدوية اللازمة لهم.

وذكر أن عمل الفريق لم يقتصر على تقديم الرعاية الطبية فحسب بل ان الفريق نفذ أيضا برنامجا لتوزيع المساعدات النقدية على 450 اسرة سورية لاجئة لديها حالات مرضية مزمنة.

وأكد الحشاش حرص الفريق على تنفيذ برامجه التطوعية في الدول المنكوبة والمحتاجة بهدف تقديم الدعم الطبي والنفسي للمتضررين من الأزمات لاسيما اللاجئين والنازحين السوريين في المنطقة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لـ (بيت الزكاة) واهل الكويت الداعمين للعمل الخيري ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية بالأردن على تسهيلهم مهام الفريق خلال زيارته الى الاردن.

وكان فريق (شفاء) الانساني قد بدأ رحلته التطوعية الى الاردن الاحد الماضي لتقديم العلاج للحالات المرضية للاجئين السوريين في المخيمات العشوائية المتاخمة للحدود السورية.

وضم وفد الفريق كلا من الأطباء الدكتور علي العلندا والدكتور فيصل الهاجري والدكتور باسل الشمري والدكتور بشار الحشاش والدكتور عبدالعزيز الهاجري والدكتور فوزان العنجري والدكتور ابراهيم الشمري إلى جانب كادر متخصص من الصيادلة والإداريين.

من جهة أخرى أعلنت جمعية الهلال الأحمر استمرار توزيع السلال الغذائية والخبز على السوريين المحاصرين في (الغوطة) التي تعاني أوضاعا مأساوية نتيجة الأحداث الاخيرة.

وقالت الامين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح لـ (كونا) أمس ان المساعدات الكويتية ستستمر وستتنوع لتشمل العديد من جوانب الحياة منها الإغاثية والصحية والغذائية بالتعاون مع هيئة الاغاثة التركية لإغاثة المحاصرين في (الغوطة). واضافت البرجس ان الجمعية تسعى الى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة أهالي (الغوطة) بدعم كريم من أهل الكويت الذين لا يألون جهدا في تقديم الدعم والتبرع بأموالهم في صورة مشرفة للتكافل المجتمعي والإنساني مشيرة الى ان أبواب الجمعية مفتوحة للمتبرعين.

وذكرت ان شعب ومقيمي الكويت يستشعرون معاناة اخوانهم المتضررين والنازحين هناك في ظل الازمة الانسانية المأساوية التي تسببت في نزوح عشرات الآلاف من سكان هذه المدينة وتشريدهم حتى أصبحوا الآن في أمس الحاجة لتوفير الحد الأدنى من سبل العيش والرعاية الانسانية لهم من مأكل ومسكن.

واكدت حرص الجمعية والتزامها بالوقوف الى جانب الشعب السوري لاسيما في (الغوطة) الذي يعيش مأساة انسانية خاصة لافتة بأن الجمعية تسعى من خلال برنامجها الاستثنائي العاجل الى التخفيف من معاناة الأسر السورية وتلبية احتياجاتهم اليومية.

واشارت الى ان أبواب الجمعية مفتوحة لاستقبال التبرعات على فترتين صباحية ومسائية او من خلال التبرع على موقع الجمعية الالكتروني مؤكدة ان الأزمة في (الغوطة) كبيرة ولا بد من تسليط الضوء عليها وتلبية متطلبات المتضررين المحاصرين هناك.