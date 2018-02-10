احتفالاً بالكويت خلال شهر الأعياد والاحتفالات الوطنية، تكافئ شفروليه الغانم عملائها بهدايا تصل لغاية 1500 دينار كويتي وذلك على أفضل تشكيلة من موديلات السيارات لعامي 2018 و2017، حيث يمكن للعملاء توزيع هديتهم بين قيمة فوق التثمين وعقد صيانة لغاية 5 سنوات فضلاً عن اكسسوارات من معارض كروموزون.

وبأعلى معايير من الأداء في فئتها، وتصاميم أنيقة وفريدة لكل منها، فضلاً عن الميزات التكنولوجية المتقدمة ومعايير السلامة، سيجد الجميع السيارة المثالية التي يبحثون عنها خلال شهر فبراير وبأسعار تنافسية جداً.

وعبر عروضها الشهرية، توفر شفروليه الغانم فرصة امتلاك السيارة التي تلبي احتياجات كل شريحة، من العائلات، والشباب، وعشاق السيارات الرياضية، وأولئك الذين يبحثون عن سيارة تعكس نمط حياتهم الفريد.

تتألق شفروليه تاهو المميزة بمواصفات قياسية غنية تجعل الاستفادة من العرض الخاص فرصة فريدة لعشاق هذا النوع من السيارات التي تجمع الرفاهية بالقوة، والجمال بالتحدي، إذ تعتبر أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر وقوة 355 حصان الذي يجعل هذه السيارة الأفضل في فئتها في استهلاك الوقود الذي يصل إلى 10.2 كم/لتر. وتأتي السيارة بمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء، مثل امكانية تشغيل المحرك عم بعد، وتعديل المقاعد بست اتجاهات، وعجلات ألومنيوم قياس 18 بوصة، ناهيك عن العديد من ميزات السلامة المتقدمة.

أما لملك الصحراء، فإن شفروليه سيلفرادو V8 بأدائها القوي ومتانتها ترتقي المغامرة في أصعب التضاريس لتكون أكثر تحدياً وجرأة. وتأتي هذه الشاحنة بمحرك 8 سلندر بسعة 5.3 لتر وقوة 355 حصان، وإضاءة نهارية مميّزة، وعجلات ألومنيوم قياس 17 بوصة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ودعامية أمامية وخلفية مطلية بالكروم، ونظام شفروليه MyLink مع شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، والعديد من المزايا التي تضم تشغيل المحرك ونظام التكييف عن بعد والتحكم بالباب الخلفي عن بعد وتعديل المقاعد تلقائياً.

وتتمتع سيارة تريل بليزر كذلك بمزايا فريدة من نوعها في فئتها والتي تجعلها الخيار المثالي. تأتي سيارة تريل بليزر بمحرك سعة 3.6 لتر بقوة 275 حصان الأقوى في فئتها، وواجهة أمامية بتصميم رياضي معزز بأقمشة ناعمة وتطريز بارز. وتتيح السيارة راحة مثالية، ومصابيح LED، وخاصية تشغيل المحرك ونظام التكييف عن بعد، وكذلك ونظام شفروليه MyLink مع شاشة 7 بوصة تعمل باللمس مع ميزة Apple CarPlay.