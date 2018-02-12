“شفروليه الغانم” تفوز بجائزة «التميز في الخدمات الإلكترونية»

حصدت شفروليه الغانم، الموزّع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، جائزة «التميز في الخدمات الإلكترونية» خلال حفل توزيع جوائز العلاقات العامة وخدمة العملاء الذي عقدته جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وحصلت شفروليه الغانم على هذه الجائزة بفضل الجهود التي استثمرتها في تعزيز تجربة العملاء عبر منصاتها الإلكترونية وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني الذي يحرص على الإيجابة على جميع استفسارات العملاء عبر الإنترنت وفي فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عرض كل ما هو جديد من عروض وموديلات حديثة، فضلاً عن تعزيز الخدمة الشخصية المقدّمة في معارض الشركة حيث يمكّن الموقع المتكامل عملائه من استكشاف جميع سيارات شفروليه وتشخيصها بالمزايا والألوان التي يفضلونها، وذلك بسهولة تامة من منزلهم.

وكان الموقع الإلكتروني قد أعيد تصميمه في عام 2017 ليضع العملاء في مقدّمة الخدمات التي يوفرها، إذ يتميز الموقع بأحدث الخاصيات المتاحة التي تعمل على نظام WebGL، وهي امكانية استكشاف السيارات من الداخل والخارج بالكامل وبأدق التفاصيل مما يتيح للعملاء الاختيار من بين موديلات السيارات التي تناسبهم والمزايا والألوان المفضلة لديهم وإضافتها إلى السيارة التي اختاروها.